Hrant Dink Cinayeti Davasında 2 Tahliye
4 saat önce
Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHAAgos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de...
Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL/ İstanbul
, DHA
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink
'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 14'ü firari olmak üzere 85 sanıklı davada, 2 sanığın tahliyesine karar verildi. Sanıklardan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu
ve Astsubay Yavuz Karakaya
'nın tahliyesine karar verildi. Duruşma,12-13- 14 Mart
tarihlerine bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:03 Kaynak: DHA
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