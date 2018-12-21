Son Dakika Haberleri: Hrant Dink Cinayeti Davasında 2 Tahliye

Hrant Dink Cinayeti Davasında 2 Tahliye

4 saat önce

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHAAgos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de...

Hrant Dink Cinayeti Davasında 2 Tahliye, System.String[]
Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL/ İstanbul, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 14'ü firari olmak üzere 85 sanıklı davada, 2 sanığın tahliyesine karar verildi. Sanıklardan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve Astsubay Yavuz Karakaya'nın tahliyesine karar verildi. Duruşma,12-13- 14 Mart tarihlerine bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:03 Kaynak: DHA

İstanbul, Hrant Dink, Güncel
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