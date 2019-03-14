Son Dakika Haberleri: Hrant Dink cinayeti davasında 2 tahliye kararı

Hrant Dink cinayeti davasında 2 tahliye kararı

9 dakika önce

Hrant Dink cinayeti davasında, tutuklu sanıklar Ercan Gün ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin tahliyesine karar verildi.

Hrant Dink cinayeti davasında 2 tahliye kararı, System.String[]
Hrant Dink cinayeti davasında, tutuklu sanıklar Ercan Gün ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin tahliyesine karar verildi
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:50 

Jandarma, Ercan Gün, Hrant Dink, Ekonomi
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