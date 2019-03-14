Hrant Dink cinayeti davasında 2 tahliye kararı
9 dakika önce
Hrant Dink cinayeti davasında, tutuklu sanıklar Ercan Gün ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin tahliyesine karar verildi.
Hrant Dink
cinayeti davasında, tutuklu sanıklar Ercan Gün
ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin tahliyesine karar verildi
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:50
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