Hrant Dink cinayeti davasında, 8 kişi tanık olarak dinlenilecek

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, başka bir dava kapsamında suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Yakup Kürşat Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üç gündür devam eden sıralı duruşmalardan sonuncusunda bugün, dönemin Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Fikret Yalman ve yardımcısı İsmail Hakkı Günay'ın tanıklığına başvuruldu.

Bu tanıkların, Dink cinayeti faili Ogün Samast'ın Samsun'da yakalanması, görüntülerinin alınması ve basında paylaşılması konularıyla ilgili beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, duruşma savcısı ve sanıklar ile taraf avukatlarının taleplerini aldı.

Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi. Tutuklu sanıklar tahliyelerini, tutuksuz sanıkların bazıları ise haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu.

Yakup Kürşat Yılmaz tanık olarak dinlenilecek

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer, eski yarbay Muharrem Demirkale ile gazeteci Ercan Gün'ün, kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan somut olguların mevcudiyetini sürdürmesi gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerini reddeden heyet, bir sonraki duruşmalarda Mustafa Sabri Şahin, Adem Sağlam, Muharrem Durmaz, Selim Akyıldız (birinci gün), Serdar Yücel, Şenol Çınar, Zeki Erdem (ikinci gün), Serkan Özel ve tanık olarak dinlenilmek için mahkemeye dilekçe gönderen Yakup Kürşat Yılmaz'ın (üçüncü gün) tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

MİT görevlisi tanıkların dinlenilmesi hususu sonra değerlendirilecek

Daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine hükmedilen MİT görevlileri Hüseyin Kubilay Günay, Özel Yılmaz, Handan Selçuk ve Ahmet Köksoy ile ilgili MİT'e yazılan yazıya cevap verilmediğini belirten heyet, bu kişilerin dinlenilmesi prosedürü gözetilerek bu hususun ve hususla ilgili taleplerin daha sonra yeniden değerlendirilmesini de karara bağladı.

Mahkeme heyeti duruşmayı üç gün sıralı yapılmak üzere 18,19 ve 20 Şubat 2020'ye erteledi.