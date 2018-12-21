Son Dakika Haberleri: Hrant Dink cinayeti davasında ara karar

Hrant Dink cinayeti davasında ara karar

3 saat önce

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile meslekten ihraç edilen astsubay Yavuz Karakaya'nın atılı suçlardan tahliyesine karar verdi.

Hrant Dink cinayeti davasında ara karar, System.String[]
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile meslekten ihraç edilen astsubay Yavuz Karakaya'nın atılı suçlardan tahliyesine karar verdi. Celepoğlu MİT Tırları, Karakaya ise darbeye teşebbüs davasından tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:58 

Hamza Celepoğlu, Karakaya, Ekonomi
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