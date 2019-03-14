Hrant Dink Cinayeti Davasında Ara Karar

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 14'ü firari 85...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Ercan Gün ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin adli kontrolle tahliye edilmesine karar verildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mahkeme heyeti alınan taleplere ilişkin ara kararını açıkladı.



Buna göre mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ercan Gün ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin adli kontrol ile tahliyesine karar verdi.



Demirkale'nin Ankara'da, Ercan Gün'ün ise İstanbul'da haklarında açılan davalarda tutuklu olduklarını hatırlatan heyet, tahliye kararına "bu dosyadan tutukluluk halinin uzatılmasında zorunlu hal kalmaması, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süre"yi gerekçe gösterdi.



Diğer tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, ayrıca eski İstanbul Valisi Muammer Güler, Vali Yardımcısı Ergün Güngör ile eski MİT görevlilerinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



Tahliye edilmesine karar verilen sanık Muharrem Demirkale FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara'da görülen davada; sanık Ercan Gün de İstanbul'daki bir başka davada tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.

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