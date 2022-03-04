Hrant Dink cinayeti davasında aranıyordu! Sahte pasaportla Kırgızistan'da yakalandı - Son Dakika

Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde tüm olup bitenler

3 gün içinde 3. zam! Benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı

Arkadan her şey normal! Otobüsün önünü gören sürücüler telefona sarıldı

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin dava kapsamında 14 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşen firari hükümlü Ahmet İskender, Kırgızistan'da sahte pasaportla yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Aşırılık ve Yasa Dışı Göçle Mücadele görevlileri, sahte belge kullandığı öğrenilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ahmet İskender'i (38) gözaltına aldı.

Ahmet İskender

PASAPORT VE EHLİYETİN SAHTE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede İskender'in pasaportu ve ehliyetinin sahte olduğu tespit edildi, "organize suçlara karışmak" ve "yasa dışı silah bulundurmak" suçlarının yanı sıra gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin dava kapsamında da arama kararının bulunduğu ortaya çıktı.

"Sahte pasaportla ülkeye girmek" ve "belgede sahtecilik" suçlarından dava açılan İskender'in Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi tarafından iki ay tutuklu kalmasına hükmedildi.