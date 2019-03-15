Hrant Dink Cinayeti Davasında Sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin Tahliye Edilmesine...
1 saat önce
Hrant Dink cinayeti davasında sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tahliye edilmesine ilişkin başsavcılıkça yapılan itiraz kabul edildi.
Hrant Dink cinayeti davasında sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tahliye edilmesine ilişkin başsavcılıkça yapılan itiraz kabul edildi
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:53 Kaynak: AA
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