Son Dakika Haberleri: Hrant Dink Cinayeti Davasında Sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin Tahliye Edilmesine...

Hrant Dink Cinayeti Davasında Sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin Tahliye Edilmesine...

1 saat önce

Hrant Dink cinayeti davasında sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tahliye edilmesine ilişkin başsavcılıkça yapılan itiraz kabul edildi.

Hrant Dink Cinayeti Davasında Sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin Tahliye Edilmesine..., System.String[]
Hrant Dink cinayeti davasında sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tahliye edilmesine ilişkin başsavcılıkça yapılan itiraz kabul edildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:53 Kaynak: AA

Başsavcı, Ercan Gün, Hrant Dink, Güncel
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