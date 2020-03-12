Hrant Dink cinayetince yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hrant Dink cinayetince yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü (2) - Son Dakika

Hrant Dink cinayetince yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü (2)

6 saat önce

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIDüzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeref Ateş'in öldürülmesi olayının ardından başlattığı araştırmada, saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını belirledi.

Hrant Dink cinayetince yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü (2), System.String[]

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeref Ateş'in öldürülmesi olayının ardından başlattığı araştırmada, saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını belirledi. Takibe alınarak, Akçakoca yolu üzerinde durdurulan otomobildeki 3 kişi gözaltına alınıp, emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Düzce Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:25 Kaynak: DHA
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