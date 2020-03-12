Son Dakika › Güncel › Hrant Dink cinayetince yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü (2) - Son Dakika
Hrant Dink cinayetince yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü (2)
6 saat önce
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIDüzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeref Ateş'in öldürülmesi olayının ardından başlattığı araştırmada, saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:25 Kaynak: DHA
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeref Ateş'in öldürülmesi olayının ardından başlattığı araştırmada, saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını belirledi. Takibe alınarak, Akçakoca yolu üzerinde durdurulan otomobildeki 3 kişi gözaltına alınıp, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım Kız arkadaşını öldürüp ormanda intihar etti