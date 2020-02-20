Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor - Son Dakika

Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

6 saat önce

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor, System.String[]

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve gazeteci Ercan Gün ile eski Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada, müdahil Dink ailesini de avukatları temsil etti.

Duruşmada, daha önce alınan ara kararlar doğrultusunda, suç örgütü elebaşısı olduğu gerekçesiyle 66 yıl hapis cezası verilen Kürşat Yılmaz'ın tanıklığına, tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla başvuruluyor.

Hrant Dink, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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