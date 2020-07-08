Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanıklı dava - Son Dakika

Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanıklı dava

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı dava kapsamında, 4 tanık dinlenildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı dava kapsamında, 4 tanık dinlenildi.

ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Milyonlarca öğrencinin kaderini salgının seyri belirleyecek

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tanık olarak ifade veren eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Ünal Karaosmanoğlu, cinayetten önce Trabzon İl Jandarma Komutanlığından kendilerine bir bilgi gelmediğini anlattı.

Olay günü Kocaeli'nde bir programda olduğunu, öğrenince İstanbul'a gelerek valiliğe gittiğini belirten Karaosmanoğlu, "Şüpheli şahsın fotoğrafını gösterdiler. Kimliğini belirlemek için şahsın fotoğrafının basınla paylaşılmasını ben söyledim." dedi.

İstanbul'da sansasyonel bir olay olduğunda üst makamların kendilerinden bilgi talep ettiğini kaydeden Karaosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Ben de Kocaeli'nden esasen bunun için döndüm, yoksa dönmeyecektim. Ülkenin gündemine gelen bir cinayet işlenmiş, ben de sadece üst komutanlığı bilgilendirmek amacıyla geldim. Eğer benim personelim cinayet öncesinde o bölgede bulunuyorsa bunun arka planı araştırılmalı, ama olaydan sonra doğaldır. Polisle beraber çalışıyor jandarma sonuçta. Cinayet öncesinde kameralardan gördüğüm kadarıyla tanıdığım personelden kimse yok."

Dink'in öldürülmesinin ülkeye zarar verdiğini söyleyen Karaosmanoğlu, "Ülkem itibar kaybetti. Türk vatandaşı bir gazetecinin öldürülmesini kınıyorum, kabul edilemez. Dink ile ilgili ben ve istihbarat Dink'in kim olduğunu, ne olduğunu öldürülmesinden sonra gazetelerden öğrendik. Etnik, dinsel ayrım yapmadan görevimizi yaptık." şeklinde beyanda bulundu.

Dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olan tanık Aycan Oktaylar ise, "Olayla ilgili kesinlikle herhangi bir istihbari bilgi gelmedi. Olayı televizyondan öğrendik. Kamuoyunda infial yarattığı için maktulun kim olduğu konusunda bir takım telefon görüşmeleri yaptık. Olaydan önce en ufak bir istihbarat gelmedi. Zaman zaman bilgi almak için emniyetle irtibata geçtik." ifadelerini kullandı.

Olaya öncesindeki kamera görüntülerini izlediğini ve görüntülerde yer alan jandarma personelini tanımadığını savcılığa anlattığını ifade eden Oktaylar, "Benim bilgim dahilinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığından bize gelen bir bilgi yok. Olay olduktan sonra güvenlik güçlerinin bilgisi olduğu haberlerini görünce şubemi tepeden tırnağa inceledim. Kesinlikle kimsenin bilgisi olmadığını gördüm." dedi.

Tanıklar Saittin Bölükbaşı ve Güven Şahin'in de dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

Hrant Dink, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanıklı dava - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:19 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:03 Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
21:31
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
21:14
Milyonlarca öğrencinin kaderini salgının seyri belirleyecek
20:39
Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
20:28
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
20:26
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
19:46
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
18:41
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 21:41:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanıklı dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]