Son Dakika Haberleri: HRANT DİNK CİNAYETİNE İLİŞKİN AYRILAN DAVADA KARAR (2)
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HRANT DİNK CİNAYETİNE İLİŞKİN AYRILAN DAVADA KARAR (2)

3 saat önce

Erhan Tuncel, mahkeme salonunda kelepçe takılarak gözaltına alındı.

HRANT DİNK CİNAYETİNE İLİŞKİN AYRILAN DAVADA KARAR (2), System.String[]
Erhan Tuncel, mahkeme salonunda kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA- AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımı ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 9 sanıklı davada karar çıktı. Sanıklardan Erhan Tuncel, "6 mağdura karşı tasarlayarak ve bomba kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar vermek", "Hrant Dink'in öldürülmesine yardıma teşebbüs", "Silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından toplam 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yasin Hayal, "Silahlı suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Ogün Samast ise "Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 4 sanık da çeşitli cezalara çarptırıldı. İki sanığın ise beraatine hükmedildi.

Erhan Tuncel'in hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi. Tuncel'e mahkeme salonunda polis tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Tuncel basın mensuplarının soruları üzerine, "Karar hukuksuz bir karar. Diyebilecek bir şey yoktur. Mahkeme kararı kesinlikle yasaya aykırıdır. Ergenekon'u çökerttiğim herkes tarafından bilinmektedir. Aynı yapı bu cezayı vererek beni cezaya bağlamıştır. Herkes Erhan Tuncel'in kim olduğunu biliyor. Bunun bedelini de bu kararı aldırtanlara sordurtacağım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Erhan Tuncel polis eşliğinde götürülürken


Erhan Tuncel, Hrant Dink, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:28 Kaynak: DHA
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