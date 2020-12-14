Hrant Dink cinayetine ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı - Son Dakika

Hrant Dink cinayetine ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı

14.12.2020 21:05
Hrant Dink cinayetine ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı, System.String[]

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davaya...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davaya ilişkin mütalaada sanıklar Sabri Uzun, Ahmet İlhan Güler, Engin Dinç ve Celalettin Cerrah hakkında, "görevi kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan 68 sayfalık mütalaada, cinayet döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Poyraz hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istendi. Mütalaada, yine cinayet döneminde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Terör Olayları Kısım Amiri (Yüzbaşı) olarak görev yapan Ali Barış Sevindik'in, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Dönemin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi sanık Mehmet Ali Özkılıç ve sanık Şükrü Yıldız hakkında, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nda görevli sanıkları korudukları ve silahlı FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda hareket ettikleri belirtilen mütalaada, sanık Özkılıç hakkında "FETÖ'ye üye olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar, sanık Şükrü Yıldız hakkında ise "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, "FETÖ üyeliği" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından ise 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık Muhittin Zenit

Sanık polis memuru Muhittin Zenit'in, FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda, cinayet öncesinde farklı tarih ve zamanlarda şahsın can güvenliğine ilişkin tehditler ortaya çıkmasına karşın Dink'e şahsi ve fiziki koruma tedbirleri alınması için ilgili birimlerle irtibata geçmediği gibi kendisinin de gerekli tedbirleri almadığı anlatılan mütalaada, sanığın faillerle irtibatlı olarak Dink'in öldürülmesine yardım ettiği, bu maksatla eylemin öncesinde şahısların iradesini bu yönde teşvik ettiği, eylemin işlenmesi noktasında şahıslara yardımcı olduğu, bu maksatla görevini kötüye kullanarak bir kısım belge, tutanak vs. evrakları yok ettiği ve ilgili makamlara ulaştırmadığı kaydedildi.

Sanık Zenit hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçundan 3 yıldan 7,5 yıla, "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar, hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, cinayet döneminde Trabzon İl Emniyet Müdürü olan sanık Reşat Altay hakkında da "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçundan 3 yıldan 7,5 yıla kadar, "görevi kötüye kullanma" suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cinayetten önce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapan sanık Sabri Uzun, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü tutuksuz sanık Ahmet İlhan Güler, cinayetten önce dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün ise "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 4,5 yıldan 12 yıla kadar, "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, diğer sanıkların da benzer suçlardan 15 yıl ila müebbet hapis cezaları arasında değişen oranlarda mahkumiyetlerine karar verilmesi istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Hrant Dink, Jandarma, Savcı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hrant Dink cinayetine ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı - Son Dakika


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