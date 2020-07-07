Hrant Dink Davası'nda dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanının tanık olarak dinlenmesine karar verildi - Son Dakika

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanının tanık olarak dinlenmesi için MİT Başkanlığı'na yazı yazılmasına, izin verilmesi halinde ise dinlenmesine karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar gazeteci Ercan Gün ve eski İstanbul jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, üç tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, üç tanık dinlendi. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, taraflara tanık dinlenmesi konusundaki taleplerini sordu.

DİNK AİLESİ AVUKATI MİT GÖREVLİLERİNİN DİNLENMESİNİ TALEP ETTİ

Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, Hrant Dink ile 2004 yılında İstanbul Valiliği'nde yapılan görüşmeyle ilgili dönemin MİT görevlileri Hüseyin Kubilay Günay, Özel Yılmaz ve Handan Selçuk'un dinlenmesini talep ettiklerini, bu talebin önce kabul edildiğini, ancak savcılığın bu kişilerin tanık olarak dinlenmesinden rücu edilmesi talebi üzerine mahkemenin bu konuyu daha sonra değerlendirmeye almaya karar verdiğini, bugüne kadar da herhangi bir karar verilmediğini belirtti. Bakırcıoğlu, söz konusu MİT görevlilerin sürecin tanığı oldukları gerekçesiyle dinlenmesini ve dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Ahmet Köksoy'un da Dink cinayetiyle ilgili yapılan toplantılara katılması dolayısıyla tanık olarak dinlenmesini istedi.

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, dönemin MİT görevlileri Hüseyin Kubilay Günay, Özel Yılmaz ve Handan Selçuk'un dosya kapsamındaki tanık ifadelerinin yeterli olması gerekçesiyle tanık olarak dinlenmeleri talebinin reddine karar verdi. Heyet, dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Ahmet Köksoy'un dinlenmesi için MİT Başkanlığı'na yazı yazılmasına, izin verilmesi halinde ise dinlenmesine karar verildi. Duruşma, yarına devam etmek üzere ertelendi.