Hrant Dink Davasına Tanık Emekli Emniyet Müdürü: "Tek Yazı, Öldürüleceği Anlamına Gelmez"

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada tanık olarak ifade veren emekli emniyet müdürü Şammaz Demirtaş, "Dink'e yönelik ses getircek eylem" yazısına ilişkin soruyu yanıtladı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada tanık olarak ifade veren emekli emniyet müdürü Şammaz Demirtaş, "Dink'e yönelik ses getircek eylem" yazısına ilişkin soruyu yanıtladı. Şammaz, "Tek bir yazı üzerinden durumun vahameti değerlendirilemez. Yumurta atma araç taşlama gibi protesto eylemleri vardır. Bunlar eylem olarak değerlendirilebilir. Öldürüleceği anlamına gelmesi için daha çok bilgiye ihtiyaç var. Tek yazı ile öldürüleceği anlamına gelmez" dedi.



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek ile tutuklu sanık Muharrem Demirkale Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken aralarında Erhan Tuncel, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın da bulunduğu 10 tutuksuz sanık ile müdahil Dink ailesini ise avukatları salonda hazır bulundu.



Duruşmada emekli emniyet müdürü Şammaz Demirtaş, tanık sıfatıyla dinlendi.



Tanık Demirtaş, 2003-2006 yılları arasında İstihbarat Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı, cinayet döneminde ise Rize Emniyet Müdürlüğünde görevlerini yaptığını belirterek, cinayetten önce "Dink'e yönelik ses getirilecek eylem" ifadesini taşıyan 7 Şubat 2006 tarihli yazıyı görev sırasında görmediğini, cinayetten sonra gelen müfettişlerin kendisine gösterdiğini söyledi.



Yazıyı görmemesinin doğal olduğunu kaydeden Demirtaş, "Usulen de bana gelmemesi gerekir çünkü yazı şubeden şubeye yazılmış. Hiyerarşi açısından bu böyle. İstanbul Emniyet Müdürüne gidecek bir yazı varsa benim parafımdan geçer veya bana üstten gelen yazı yine benim parafımla şube gider" dedi.



Bir yazı geldikten sonra arkasından bilgilere bakıldığını, konu ciddi ise şube müdürüne takdir ederse sözlü olarak üstüne bilgi verebileceğini belirten Şaşmaz, söz konusu olayda tek bir yazının dışında başka bir konun gelişmediği gibi şube müdürünün bu yazı ile ilgili kendisine bilgi vermediğini ancak bunu hangi saikle yaptığını da bilmediğini kaydetti.



Söz konusu yazının kendisine gelmesi durumunda gereğinin yapılması için talimat vereceğini ancak konuyu tek bir yazı ile de bırakmayarak istihbari olarak da takibe alınması için çalışma yaptıracağını anlatan tanık Demirtaş, daha sonra avukatların ve sanıkların sorularını da cevapladı.



"Öldürüleceği anlamına gelmesi için daha çok bilgiye ihtiyaç var"



Dink ailesi avukatlarının söz konusu yazıdaki "ses getirilecek eylem" ifadesinin ne anlama geldiğine ilişkin soruya cevap veren tanık Demirtaş, tek bir yazı üzerinden durumun vahameti değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Yapılan protesto eylemleri vardır. Slogan atma, yumurta atma araç taşlama gibi. Bunlar eylem olarak değerlendirilebilir. Öldürülmesi de büyük sansasyonel bir olaydır. Öldürüleceği anlamına gelmesi için daha çok bilgiye ihtiyaç var. Tek yazı ile öldürüleceği anlamına gelmez" cevabını verdi.



Tanık Demirtaş, gelen yazıya ilişkin tedbir alınması gerektiğini sadece Dink için değil tüm yurttaşlar için geçerli bir durum olduğunu da söyledi.



Demirtaş'ın dinlenilmesiyle devam eden davanın görülmesine yarın ve Perşembe günü de devam edilecek. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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