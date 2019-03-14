Son Dakika Haberleri: Hrant Dink Davasında İki Sanığın Tahliyesine Savcılıktan İtiraz

Hrant Dink Davasında İki Sanığın Tahliyesine Savcılıktan İtiraz

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada Ercan Gün ve Muharrem Demirkale hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.

Hrant Dink Davasında İki Sanığın Tahliyesine Savcılıktan İtiraz, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada Ercan Gün ve Muharrem Demirkale hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin bugün görülen davada mahkeme, gazeteci Ercan Gün ve eski yarbay Muharrem Demirkale hakkında yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararına duruşma savcısı itiraz ederek, iki ismin yeniden tutuklanmasını istedi. Savcılığın itirazı üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:10 Kaynak: İHA

İstanbul, Ercan Gün, Hrant Dink, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı

Brezilya'da 10 Kişinin Öldüğü Okul Katliamının Görüntüleri Ortaya Çıktı İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:30:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hrant Dink Davasında İki Sanığın Tahliyesine Savcılıktan İtiraz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]