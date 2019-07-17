Hrant Dink davasında karar
4 saat önce
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.
Hrant Dink
'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel
'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast
'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal
'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:07
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