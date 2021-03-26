HRANT DİNK DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (1) - Son Dakika

HRANT DİNK DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (1)

26.03.2021 12:21
HRANT DİNK DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (1), System.String[]

Özden ATİK -İstanbul DHA AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı...

Özden ATİK - İstanbul DHA AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Ercan Gün'e  silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verilirken

Celalettin Cerrah'ın kamu görevlisinin görevi ihmal suçunda yargılandığı dava zaman aşımı nedeniyle düştü.

Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, "İhmal nedeniyle adam öldürmek" ve "resmi belgeyi yok etme" suçlarından beraat etti. "Görevi ihmal"den ise zaman aşımı nedeniyle dosyası düştü.

O dönem İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli astsubay Yavuz Karakaya ise, "Anayasayı ihlal"den müebbet hapis ve "kasten öldürmeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Eski polis memuru Muhittin Zenit'e üç suçtan beraat verilirken  görevi ihmal suçu ise zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.

Ali Fuat Yılmazer'e tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Yılmazer, resmi belgeyi yok etmek suçundan ise 4 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Ramazan Akyürek'e de tasarlayarak kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Akyürek, resmi belgeyi yok etmek suçundan ise 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme, cinayetin FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda işlendiği kanaatiyle, Ogün Samast, Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Tuncay Uzundal hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.  Ayrıca 6 sanık hakkında daha tutuklama kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Hrant Dink, Jandarma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HRANT DİNK DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (1) - Son Dakika


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