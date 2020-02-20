HRANT DİNK DAVASINDA KÜRŞAT YILMAZ TANIK OLARAK DİNLENDİ - Son Dakika

Dink cinayetinin kendisine teklif edildiğini söyleyen Yılmaz: "Gel bizim mafyamız ol dediler kabul etmedim"

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, "Suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz tanık olarak dinlendi. Yılmaz, Hrant Dink cinayetinin kendisine teklif edildiğini belirterek "Gel bizim mafyamız ol. Bunu öldürt, yakalanan kişiyi Avrupa'ya gönderirsin dediler. Kabul etmedim" dedi. Duruşma, 12-13-14 Mayıs 2020 tarihlerinde 3 gün yapılacak.

KÜRŞAT YILMAZ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, "Suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz'ın Kocaeli 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli cezaevinden tanık olarak ifadesi alındı. Dink cinayetine ilişkin bilgisi, görgüsü sorulan Yılmaz, "2007'de o zamanki yargılama dosyanızda, 'bu cinayetle ilgili bilgim var' diyerek dilekçe yolladım. Bu Amerikan uşağı örgütle ilgili dilekçe yazarak yargılandığım mahkemeye, başsavcılıklara, basına gönderdim. Sadece komünist bir basın yazdı. Bırak ifademi almayı, bilgime bile başvurulmadı. FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olsa beni yolda, nakledilirken öldüreceklerdi" dedi. Firari savcı Zekeriya Öz'ün Ergenekon davasında kendisini çağırttığını ve kendisinden önce de Alaattin Çakıcı ile görüştüğünü söylediğini ifade eden Yılmaz, Öz'ün FETÖ'cü olduğunu bildiğini ifade ederek Ergenekon'u bilmediğini söyleyince kendisini gönderdiğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında da, terörle mücadele şubesi polislerine 15 Temmuz'dan sonra 3 gün süresince ifade verdiğini söyleyen Yılmaz, 1999 yılında ülkücü camiadan bir arkadaşının kendisine, "Organize şubeden sana bir tezgah kurdular" dediğini ve bu uyarıdan sonra kaçak gezmeye başladığını ama bunun ne olduğunu bilmediğini belirtti.

"GEL BİZİM MAFYAMIZ OL" DEDİLER

"Bana tezgah kurdular" diyen Kürşat Yılmaz, bir otelde görüştüğü hakimlik yaptığını belirttiği Ö.K. ile Hüseyin A. ve İsmail I. isimli kişilerin kendisine Hrant Dink'in fotoğrafını göstererek öldürülmesini teklif ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Gel bizim mafyamız ol. Bunu öldürt, yakalanan kişiyi Avrupa'ya gönderirsin dediler. Ben de 'Bu işte yokum, siz de bu işe girmeyin, bu vatan hainliğidir. Türkiye 'yi zor duruma sokar. Amerikan oyunlarına gelmeyin' dedim. Kabul etmedim" dedi. Kürşat Yılmaz, "Cinayetten sonra cezaevinde Erhan Tuncel benimle görüşmek istedi. Avukatıma görüşmesini söyledim ama cezaevi idaresi görüştürmedi" diye konuştu.

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