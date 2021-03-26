Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz'ü, kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmî belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı. - Son Dakika

Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir

Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu

Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var