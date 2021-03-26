Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz'ü, kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmî belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı. - Son Dakika

Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz'ü, kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmî belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı.
26.03.2021 12:11
Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz'ü, kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı.
Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz'ü, kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı. - İSTANBUL
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