HRANT DİNK DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ - Son Dakika
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HRANT DİNK DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ

7 saat önce

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, tanıkların...

HRANT DİNK DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ, System.String[]

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, tanıkların dinlenmesine devam edildi.

Tanık olarak dinlenen eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Ahmet Selim Akyıldız, sorulması üzerine cinayet sonrası İstanbul'da yapılan toplantıda "Ses getirecek eylem yapılacağına" ilişkin istihbarat yazısının paylaşılmadığını belirterek "Her halükarda bir istihbarat elde edildiği zaman şahsın öldürülmesine kadar beklenmemesi lazım. Operasyonun bir an önce yapılması lazım, benim şahsi düşüncem" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Akyürek cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aralarında Reşat Altay ve Ali Öz'ün de bulunduğu 7 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.

MAHKEME HUZURUNDA İFADE VERMEK İSTEDİ

Tanık olarak dinlenmesine karar verilen "Suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz'ın cezaevinden dilekçe göndererek SEGBİS ile değil, mahkeme huzurunda ifade vermek istediği tutanağa geçti.

"YASİN HAYAL İLE ŞAHSİ İRTİBATIM YOK"

Duruşmada, Dink cinayeti işlendiği dönemde Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Yardımcısı olan Adem Sağlam tanık olarak dinlendi. SEGBİS aracılığıyla dinlenen ve  KHK ile meslekten ihraç edildiğinden şu an çalışmadığını belirten Adem Sağlam, cinayetin öncesiyle ilgili görgü ve bilgisinin olmadığını, olayı da basından öğrendiğini belirtti. Dink cinayetini azmettiren Yasin Hayal ile ilgili bilgisi sorulan Sağlam, "Yasin Hayal'i 2004 yılı sonunda Mcdonalds'a atılan bombalı saldırıdan sonra tanıdım. Yasin ile ilgili adli işlem yapıldı" dedi. Mahkeme Başkanı, tanık Adem Sağlam'a Yasin Hayal'in cezaevindeyken kendisine mektup yazdığını sorması üzerine "Doğrudur. Suç duyurusunda bulundum" dedi. Mahkeme Başkanının, "Bağlantın yoksa neden mektup yazmış?" sorusuna ise Sağlam, "Bilmiyorum, psikolojisiyle alakalı olabilir. Yasin'in babasını ben almıştım. Terörle mücadelede o dönem rütbeli olan bendim. Şahsi irtibatım yok" diye cevap verdi.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Ahmet Selim Akyıldız da tanık olarak dinlendi. Cinayet öncesine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını belirten Akyıldız ise olayın olduğu gün, dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile İstanbul'a gittiklerini, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile toplantı yaptıklarını, Cerrah'ın cinayete ilişkin ilk bilgileri paylaştığını, kaçmakta olan bir şahsın resminin elde edildiğine ilişkin çalışmalar yapıldığının anlatıldığını söyledi. Akyıldız, soru üzerine toplantıda olan Ramazan Akyürek'in hiçbir bilgi paylaşmadığını ifade etti.

"İSTİHBARAT ELDE EDİLDİĞİ ZAMAN OPERASYONUN BİR AN ÖNCE YAPILMASI LAZIM"

Sanık Ramazan Akyürek ise tanığın beyanı üzerine söz alarak "Ben 2006 yılına kadar Trabzon Emniyet Müdürlüğü yaptım. Dink'le ilgili istihbari bilgi geldi o dönem. Bu bilgiyi Ankara'ya gönderdim. Bu bilginin İstanbul'a gönderilip gönderilmediğini o dönemki emniyet müdürüne sordum. Yazılı olarak bildirilmesini istedim" dedi. Akyürek, Ankara'dan İstanbul'a bildirilmesini istediğini söylediği "Ses getirecek eylem yapılacağına" ilişkin yazıyı okuyarak "Tecrübeli biri olarak soruyorum, bu yazının önem değeri sizce nedir? İstanbul Emniyet müdürü siz olsaydınız bu yazıdan haberiniz olması gerekmez miydi? Paylaşılması gerekmez miydi? İstanbul Emniyet müdürü toplantıda bu yazıdan bahsetti mi?" diye sordu. Akyıldız ise "Bu yazıdan bahsedilmedi. Bunlar tamamen kurumsal iç yazışmalardır. Her halükarda bir istihbarat elde edildiği zaman şahsın öldürülmesine kadar beklenmemesi lazım. Operasyonun bir an önce yapılması lazım, benim şahsi düşüncem" dedi.

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, Kürşat Yılmaz'ın mahkemede dinlenmesi talebini reddederek cezaevinden SEGBİS ile ifadesinin alınmasına karar verdi. Duruşma, yarın tanıkların dinlenmesiyle devam edecek.


- İstanbul
Hrant Dink, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:17 Kaynak: DHA
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