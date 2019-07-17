HRANT DİNK'İN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN AYRILAN DAVADA KARAR (1)
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Erhan Tuncel duruşma sonrası gözaltına alındıHaber: Özden ATİK / İstanbul, DHA- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımı ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de...
Erhan Tuncel Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:15 Kaynak: DHA
duruşma sonrası gözaltına alındı
Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımı ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 9 sanıklı davada karar çıktı. Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yasin Hayal 7 yıl 6 ay, Ogün Samast ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Tuncel'in hükümle birlikte tutuklanması da talep edildi. Tuncel duruşma sonrası gözaltına alındı.
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-Tuncel'in duruşma sonrası gözaltına alınması
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