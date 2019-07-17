Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin ayrılan davada karar (1)
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımı ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 9 sanıklı davada karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:17 Kaynak: DHA
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink
'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımı ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal
, Ogün Samast
ve Erhan Tuncel
'in de aralarında bulunduğu 9 sanıklı davada karar çıktı. Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yasin Hayal 7 yıl 6 ay, Ogün Samast ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Tuncel'in hükümle birlikte tutuklanması da talep edildi. Tuncel duruşma sonrası gözaltına alındı.
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