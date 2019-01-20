Son Dakika Haberleri: Hrant Dink Mezarı Başında Anıldı

Hrant Dink Mezarı Başında Anıldı

1 saat önce

Şişli'de 12 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Şişli'de 12 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Dink'in Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, eşi Rakel, kızları Sera ve Delal, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ile dostları, sevenleri ve Agos gazetesi çalışanları katıldı.

Dink'in kabrinin üzerine çiçeklerin bırakıldığı törende, dua okundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:21 Kaynak: AA

Şişli, Hrant Dink, Güncel
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