Hrant Dink Mezarı Başında Anıldı
1 saat önce
Şişli'de 12 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Şişli
'de 12 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink
, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Dink'in Zeytinburnu
Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, eşi Rakel, kızları Sera ve Delal, oğlu Arat Dink
, kardeşi Orhan Dink
ile dostları, sevenleri ve Agos gazetesi çalışanları katıldı.
Dink'in kabrinin üzerine çiçeklerin bırakıldığı törende, dua okundu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:21 Kaynak: AA
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