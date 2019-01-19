Hrant Dink Öldürüldüğü Agos'un Önünde Anıldı: 'Hepimiz Teferruatız'
55 dakika önce
19 Ocak 2007'de silahlı suikast sonucu katledilen Hrant Dink için genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesinin İstanbul Şişli'deki eski merkezi önünde anma töreni düzenlendi.
19 Ocak 2007'de silahlı suikast sonucu katledilen Hrant Dink
için genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesinin İstanbul Şişli
'deki eski merkezi önünde anma töreni düzenlendi
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:13
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