Son Dakika Haberleri: Hrant Dink Öldürüldüğü Agos'un Önünde Anıldı: 'Hepimiz Teferruatız'

Hrant Dink Öldürüldüğü Agos'un Önünde Anıldı: 'Hepimiz Teferruatız'

55 dakika önce

19 Ocak 2007'de silahlı suikast sonucu katledilen Hrant Dink için genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesinin İstanbul Şişli'deki eski merkezi önünde anma töreni düzenlendi.

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19 Ocak 2007'de silahlı suikast sonucu katledilen Hrant Dink için genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesinin İstanbul Şişli'deki eski merkezi önünde anma töreni düzenlendi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:13 

Şişli, Hrant Dink, Dünya
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