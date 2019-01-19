Son Dakika Haberleri: Hrant Dink, Ölümünün 12'nci Yılında Ankara'da Anıldı

Hrant Dink, Ölümünün 12'nci Yılında Ankara'da Anıldı

25 dakika önce

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 12'nci yılında Ankara'da anıldı.

Hrant Dink, Ölümünün 12'nci Yılında Ankara'da Anıldı, System.String[]
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 12'nci yılında Ankara'da anıldı.

Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Derneği  önünde düzenlenen anma törenine sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi partilerin üyeleri katıldı. Yaklaşık 30 kişilik grup, 'Akhparik Hrant yaşıyor, katilleri biliyoruz, hepiniz oradaydınız' yazılı pankartı açarak, 'Hrant için adalet', 'Hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeniyiz' dövizleri taşıdı.

Grup adına konuşan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, "Her yıl sevgili dostumuz, arkadaşımız, yoldaşımız Hrant'ı anarken adalet arayışından bahsediyoruz. Israrla ve inatla bu arayışı sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Sevgili arkadaşımız, barış savunucusu Hrant'ı sevgiyle, minnetle, şükranla anıyorum. Umuyorum ki 2019 katillerin hak ettiği cezayı alacağı bir yıl olacak ve umuyorum ki barış mücadelesinde katedeceğimiz bir yıl olacak" dedi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:33 Kaynak: DHA

İnsan Hakları Derneği, Ankara, Hrant Dink, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süpermarket ve Bebek Mağazalarından Hırsızlık Yapan Aileden 3 Kişi Tutuklandı Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gana Futbolundaki Yolsuzluğu Ortaya Çıkaran Gazeteci, Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafından Öldürüldü Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Başka Takımlar Gibi Bileklik Satmadık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 17:58:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hrant Dink, Ölümünün 12'nci Yılında Ankara'da Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]