Hrant Dink suikastının firari sanığı Kırgızistan'da yakalandı - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Hrant Dink suikastının firari sanığı Ahmet İskender'in, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini ve tutuklandığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender'in Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği belirtilerek, şöyle denildi: