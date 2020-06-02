HRANT DİNK VAKFI'NA İKİNCİ TEHDİT OLAYININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Hrant Dink Vakfı'nı gönderdiği elektronik posta yoluyla tehdit ettiği ve Cumhurbaşkanı 'na hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli Ersin Başkan tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı