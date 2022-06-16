Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında mütalaa - Son Dakika
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Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında mütalaa

16.06.2022 10:56

Hrant Dink Vakfı'nı tehdit ettikleri iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada Savcılık, sanıkların 'zincirleme şekilde tehdit' suçundan 3,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Hrant Dink Vakfı'nı tehdit ettikleri iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada Savcılık, sanıkların 'zincirleme şekilde tehdit' suçundan 3,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Hrant Dink Vakfı'nı elektronik posta yolu ile tehdit ettikleri iddia edilen sanıklar Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş'in yargılanmasına İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Hüseyin Ateş'in, Hrant Dink Vakfı'nın yaptığı paylaşımı hedef almak suretiyle Hrant Dink Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, üye ve yöneticisi olan müştekilere yönelik 'tehdit' suçunu işlediğini belirtti. Mütalaada, sanık Ersin Başkan'ın ise Hrant Dink Vakfı'na ait e-posta adresine 'tehdit algılaması' konulu mesaj gönderdiği ve bu şekilde Hrant Dink Vakfı, Başkan Yardımcısı, üye ve yöneticisi olan müştekilere yönelik 'tehdit' suçunu işlediği aktarıldı.

Açıklanan mütalaada, sanıklar Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan'ın 'zincirleme şekilde tehdit' suçundan ayrı ayrı 7 aydan 3,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Duruşmada sanık avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek mahkemeden süre verilmesini istedi. Mahkeme, sanık avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 18 sayfalık iddianamede, Hrant Dink Vakfı yöneticileri, avukat Fethiye Çetin arasında bulunduğu 9 müşteki yer aldı. İddianamede, ilk tehdit olayıyla ilgili Konya'da yakalanarak İstanbul'da tutuklanan Hüseyin Ateş hakkında 27-28 Mayıs'ta e-posta göndererek ve 23 Mayıs'ta Hrant Dink Foundation'ın Instagram hesabına yorum yaparak üç ayrı tehdit eylemini gerçekleştirdiğini kaydedilirken, "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi. İkinci tehdit olayını gerçekleştiren şüpheli Ersin Başkan'ın Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde e-posta adresinden tehdit mesajı yolladığının anlatıldığı iddianamede, "İmzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi.

(Sema Demir - Elif Somuncu/İHA)

Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında mütalaa
Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında mütalaa
Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında mütalaa
Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında mütalaa

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Baklavacı kardeşlerin yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı Baklavacı kardeşlerin yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Kaynak: İHA

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