Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A., "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale...
Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A., "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A., "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 08:27 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A., 'Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale... - Son Dakika
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