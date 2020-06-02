Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı atan ikinci şüpheli adliyeye getirildi - Son Dakika

Öte yandan Hrant Dink Vakfı'na yönelik ilk tehdit mesajını gönderen şüpheli H.A., 30 Mayıs günü Konya 'da yakalanarak İstanbul'a getirilmiş ve 31 Mayıs'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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