Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı atan ikinci şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hrant Dink Vakfı'na yönelik ikinci tehdit mesajı atılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Adliyede, savcılığa çıkarılan şüpheli E.B., hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Nitelikli tehdit' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı