Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı İstanbul'a getirildi
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya'da gözaltına alınan zanlı, İstanbul'a getirildi.
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya'da gözaltına alınan zanlı, İstanbul'a getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Konya polisi, dün şüpheli H.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Hrant Dink Vakfı'na söz konusu tehdidin yapıldığı elektronik posta adresini kullandığı belirlenen H.A., sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğündeki sorgusuna başlanan zanlının "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" gibi suçlardan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. İfade işlemleri devam eden şüphelinin ilerleyen saatlerde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 01:27 Kaynak: İHA
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