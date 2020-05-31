Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

- Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı sağlık kontrolünden geçirildi

Şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edildi

İSTANBUL - Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya'da gözaltına alınan zanlı sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Konya polisi, dün şüpheli H.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Hrant Dink Vakfı'na söz konusu tehdidin yapıldığı elektronik posta adresini kullandığı belirlenen H.A., sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilmişti. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.