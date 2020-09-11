Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditte bulundukları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, hakim karşısında - Son Dakika

Hrant Dink Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Hrant Dink Vakfı ve avukat Fethiye Çetin'i ise avukatları temsil etti.

"İşim FETÖ'yü araştırmak"

Duruşmada, sanıkların cezai ehliyetlerinin olup olmadığı hususunda rapor alınabilmesi için Adli Tıp Kurumundan 5 Ekim'e randevu alındığı bilgisi, tutanağa geçirildi.

Kimlik tespiti yapılan sanıklardan Ersin Başkan (25), tamirci olduğunu belirterek, "Diğer mesleğim de FETÖ terör örgütünü araştırmak." ifadesini kullandı. Konya'da oturan diğer sanık Hüseyin Ateş (25) ise inşaat işiyle uğraştığını kaydetti.

Duruşmada, sanıkların savunmalarının alınabilmesi için avukatlarının olup olmadığı soruldu. Sanıkların avukatlarının olmadığını ve barodan avukat istediklerini beyan etmeleri üzerine, avukat bulunabilmesi için duruşmaya bir süre ara verildi.

Arada geçen zamanda avukat bulunamaması üzerine mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 21 Eylül'de yapılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında Hrant Dink Vakfının yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve yöneticileri ile avukat Fethiye Çetin'in de bulunduğu 9 kişi müşteki olarak yer alıyor.

Tutuklu Hüseyin Ateş'in 27-28 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfına yönelik gönderdiği 2 e-posta ile Instagram paylaşımına yaptığı yorumda tehdit mesajlarının yer aldığı belirtilen iddianamede, diğer tutuklu Ersin Başkan'ın da 30 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfına yönelik e-posta yoluyla tehdit mesajları gönderdiği ifade ediliyor.

İddianamede, Hüseyin Ateş'in 3 kere olmak üzere zincirleme şekilde "tehdit" suçundan 7 yıl 6 aydan 26 yıl 3 aya kadar, Ersin Başkan'ın ise yine zincirleme şekilde "tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.