Hrant Dink Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderilmesine ilişkin iddianamede, Hüseyin... - Son Dakika

Hrant Dink Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderilmesine ilişkin iddianamede, Hüseyin Ateş'in zincirleme halinde "tehdit" suçundan 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya, Ersin Başkan'ın da 2,5 yıldan 8 yıl 9 ay kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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