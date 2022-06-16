Hrant Dink Vakfına tehdit davasında sanıklara 3,5 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Hrant Dink Vakfına tehdit davasında sanıklara 3,5 yıla kadar hapis talebi

16.06.2022 10:59
Hrant Dink Vakfına tehdit davasında sanıklara 3,5 yıla kadar hapis talebi

Hrant Dink Vakfına e-posta yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdikleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanığın, "zincirleme şekilde tehdit suçundan" 3 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hrant Dink Vakfına e-posta yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdikleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanığın, "zincirleme şekilde tehdit suçundan" 3 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatları katıldı.

Duruşmada, esasa ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Ersin Başkan'ın 30 Mayıs 2020 saat 19.39 sıralarında Hrant Dink Vakfının e-posta adresine "Tehdit algılaması" konulu bir e-posta gönderdiği, bu suretle vakfın yönetim kurulu başkanını, başkan yardımcısını, üye ve yöneticilerini tehdit ettiğini kaydetti.

Diğer sanık Hüseyin Ateş'in vakfın sosyal medya hesabından yapılan "Güvencinler uçuyor" şeklindeki paylaşıma, "Ermeniler vuracağız güvercinleri değil" yanıtı vererek müdahilleri tehdit ettiği ifade edilen mütalaada, sanıkların akıl sağlıklarına dair Adli Tıp Kurumundan rapor alındığı ve cezai sorumluluklarının tam olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Mütalaada, her iki sanığın "zincirleme şekilde tehdit suçundan" 7 ay 15'er günden, 3 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

Savcının görüşüne karşı beyanları sorulan sanık avukatları süre talep etti.

Mahkeme beyanda bulunmaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında Hrant Dink Vakfının yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve yöneticileri ile avukat Fethiye Çetin'in de bulunduğu 9 kişi müşteki olarak yer almıştı.

Sanıklardan Hüseyin Ateş'in 27-28 Mayıs 2020'de Hrant Dink Vakfına yönelik gönderdiği 2 elektronik posta ile Instagram paylaşımına yaptığı yorumda tehdit mesajlarının yer aldığı belirtilen iddianamede, diğer sanık Ersin Başkan'ın da 30 Mayıs 2020'de Hrant Dink Vakfına yönelik e-posta yoluyla tehdit mesajları gönderdiği ifade edilmişti.

İddianamede, Hüseyin Ateş'in 3 kere olmak üzere zincirleme şekilde "tehdit" suçundan 7 yıl 6 aydan 26 yıl 3 aya kadar, Ersin Başkan'ın ise yine zincirleme şekilde "tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Hrant Dink, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hrant Dink Vakfına tehdit davasında sanıklara 3,5 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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