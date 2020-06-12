Özden ATİK / HRANT Dink Vakfına yönelik e-posta ile 2 ayrı tehdit olayı ile ilgili şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında "Zincirleme şekilde imzasız mektupla ve ya özel işaretlerle tehdit" suçundan iddianame düzenlendi.
Özden ATİK/ HRANT Dink Vakfına yönelik e-posta ile 2 ayrı tehdit olayı ile ilgili şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında "Zincirleme şekilde imzasız mektupla ve ya özel işaretlerle tehdit" suçundan iddianame düzenlendi.
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12.06.2020 17:59:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HRANT DİNK VAKFINA YÖNELİK TEHDİTLE İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ (1) - Son Dakika