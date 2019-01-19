Son Dakika Haberleri: Hrant Dink Vurulduğu Yerde Anılıyor (1)

Hrant Dink Vurulduğu Yerde Anılıyor (1)

1 saat önce

, AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin üzerinden 12 yıl geçti.

Hrant Dink Vurulduğu Yerde Anılıyor (1), System.String[]
, AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin üzerinden 12 yıl geçti. Dink vurulduğu yerde saat olan 15.05'te anılacak. Anma programı nedeniyle Şişli Halaskargazi caddesi ve caddeye çıkan sokaklar saat 11.00 sıralarında polis tarafından kapatıldı. Ara sokaklara TOMA'lar konuşlandırıldı. 

Anmaya katılmak üzere gelenler ile polisin kapattığı bölgeden geçmek isteyenler üzerleri aranarak içeri alınıyor. 

Dink'i anmasına gelenler, Agos gazetesinin önünde saat 12.00'den itibaren toplanmaya başladı. "Adalet İstiyoruz, Hrant 12" yazılı pankartın asıldığı gazete binasının girişine "Hrant'ın Arkadaşları" tarafından kırmızı karanfiller bırakıldı. Gazete binası önünde "Sarı Gelin" türküsü Türkçe ve Ermenice olarak çalınıyor.

- Tiftikci

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:28 Kaynak: DHA

Şişli, Hrant Dink, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Akhisarspor'u Deplasmanda 3-1 Mağlup Etti Gana Futbolundaki Yolsuzluğu Ortaya Çıkaran Gazeteci, Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafından Öldürüldü

Ahbap, Kök Hücre Bekleyen Öykü Arin İçin Herkese Çağrı Yaptı Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 14:58:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hrant Dink Vurulduğu Yerde Anılıyor (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]