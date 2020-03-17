Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in... - Son Dakika

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Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in...
6 saat önce
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in korona virüsüne yakalandığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:26 Kaynak: İHA
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in korona virüsüne yakalandığı duyuruldu. - BERLİN
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