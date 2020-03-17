Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in... - Son Dakika

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in...

6 saat önce

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in korona virüsüne yakalandığı duyuruldu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in..., System.String[]

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in korona virüsüne yakalandığı duyuruldu. - BERLİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:26 Kaynak: İHA
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