Son Dakika Haberleri: Hristiyanları ölümden kurtaran Nijeryalı imama Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü
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Hristiyanları ölümden kurtaran Nijeryalı imama Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Nijerya'da 262 Hristiyanın hayatını kurtaran Müslüman din adamına Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü verdi.

Hristiyanları ölümden kurtaran Nijeryalı imama Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Nijerya'da 262 Hristiyan'ın hayatını kurtaran Müslüman din adamına Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü verdi.

Nijerya'nın orta kesimindeki Plato eyaletinde yaşayan 83 yaşındaki imam Abdullahi Ebubekir, husumetli oldukları Müslüman çobanlardan kaçan Hristiyan çiftçileri evinde ve camide sakladı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Nijerya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:52 
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