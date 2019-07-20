Hristiyanları ölümden kurtaran Nijeryalı imama Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Nijerya'da 262 Hristiyanın hayatını kurtaran Müslüman din adamına Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü verdi.
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Nijerya
'da 262 Hristiyan'ın hayatını kurtaran Müslüman din adamına Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü verdi.
Nijerya'nın orta kesimindeki Plato eyaletinde yaşayan 83 yaşındaki imam Abdullahi Ebubekir, husumetli oldukları Müslüman çobanlardan kaçan Hristiyan çiftçileri evinde ve camide sakladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:52
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