HRÜ akademisyenleri Siverek'te öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen kariyer günleri kapsamında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, Doçent İdris Kırhan ve Doçent Murat Ulutaş, öğrencilerle buluştu.

Karacadağ Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kariyer günleri etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencilere deneyimlerini aktardı.

Okulun konferans salonunda öğrencilere başarılı olmanın yollarını anlatan akademisyenler, yaşadıkları zorluklardan bahsetti.

Bugün bilgiye ulaşmanın kolaylaştığını belirten Doçent Doktor Kırhan, "İlkokulu ve ortaokulu zor şartlar altında okudum. Lise dönemlerinde de bilgiye ulaşmamız kolay olmadı. Mesela kaynak kitaplara ulaşmak bugün gibi kolay değildi. Bir soru bankasına ulaşabilmek için Şanlıurfa merkezdeki bir dershaneye gitmek zorunda kaldığımı hatırlıyorum. Başarılı olabilmek için azimli ve kararlı olmak gerekiyor. Her şeyden önce kendinizi inandırmalısınız, kalben buna inanmanız gerekiyor." dedi.

Hayatın uzun bir maraton olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Doçent Doktor Murat Ulutaş, şunları kaydetti: "Akademik çalışmalar sizin için yeterli mi? Hayatın uzun bir maraton olduğunu düşünürsek o çalışma üniversite sınavı için yeterlidir. Oysa şu anda genç beyinlerinizin farklı şekilde eğitilmesi gerekiyor. Bu farklı şekilde eğitimle beyninizin düşünebilme kapasitesi bilgi üretebilme kapasitesini arttırmanız lazım. Bu kapasiteyi arttırmanın tek yolu mutlak yolu kitap okumaktır. Okumaktan kastım fantastik romanlar değil, elbet onlarda okunabilir ancak önemli gördüğüm dünya klasikleri gibi eserleri okumanızdır."

Yaklaşık bir saat süren program öğrencilerin sorularına cevap verilmesiyle devam etti.

Program, akademisyenlere plaket verilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.