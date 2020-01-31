HRÜ'de alternatif ürün desenleri çiftçilerle paylaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam HRÜ'de alternatif ürün desenleri çiftçilerle paylaşıldı - Son Dakika

HRÜ'de alternatif ürün desenleri çiftçilerle paylaşıldı

6 saat önce

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekim nöbeti sistemleri içerisinde alternatif ürün deseninin belirlenmesine yönelik çalıştayın ikincisi düzenlendi.

HRÜ'de alternatif ürün desenleri çiftçilerle paylaşıldı, System.String[]

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekim nöbeti sistemleri içerisinde alternatif ürün deseninin belirlenmesine yönelik çalıştayın ikincisi düzenlendi.


Yapılan çalıştayda bölgedeki ekim nöbetinde yer alan tüm ekim sistemlerinin ekonomik analizler sonucunda elde edilen veriler, ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, kurumlar ve çiftçilerimizle paylaşıldı. Ayrıca önümüzdeki sezonlar için en iyi ekim nöbetinin nasıl olabileceği bölge çiftçileri ve katılımcı kurum-kuruluş temsilcileriyle paylaşıldı.


Osmanbey Yerleşkesi Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya, Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Hançer, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bekir Erol Ak, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, Siverek, Birecik, Hilvan Ziraat Odaları Başkanları, tarım kuruluşlarından uzman katılımcılar, akademisyenler ve çiftçiler katıldı.


İlgili kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yapılarak ekim nöbeti sistemlerinde yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik yol haritasının çiftçilerle paylaşıldığı çalıştayda Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turan Binici tarafından bir sunum yaptı. - ŞANLIURFA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Harran Üniversitesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:58 Kaynak: İHA
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