HRÜ'de Bahar Kalkanı Şehitlerine hatim bağışı - Son Dakika
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HRÜ'de Bahar Kalkanı Şehitlerine hatim bağışı

7 saat önce

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından "Bahar Kalkanı Şehitlerini Yad Ediyorum" programı düzenlendi.

HRÜ'de Bahar Kalkanı Şehitlerine hatim bağışı, System.String[]

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından "Bahar Kalkanı Şehitlerini Yad Ediyorum" programı düzenlendi.


Osmanbey Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen programa, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Abuzar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Öğretim Görevlisi Mehmet Haşim Aksu'nun Kuran tilavetiyle başladı.


Hz. Peygamber'in hadislerinde şehitleri övdüğünü ve onların yüceliğini bizlere bildirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Celil Abuzar, 'Şehitlik, Allah katında en yüksek makamlardan biridir. Şehitlerin günahlarının af edileceği hatta sevdiklerinden yetmiş kişiye şefaat etme yetkisi verileceğine dair rivayetler vardır. Şehitler bizim çocuklarımız yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakan ulvi şahsiyetlerdir. Bu aynı zamanda nasip işidir. Mesela büyük komutan Halid b. Velid, ölüm yatağında iken kendisine şehitlik nasip olmadığı için ağlamış ve ömrüm savaş meydanlarında geçti ama yatakta ölüyorum diyerek hayıflanmıştır. Güvenlik güçlerimiz vatanımızın milletimizin selameti için, mazlumların gözünün yaşının dinmesi için mücadele ediyorlar. Şu an Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor. Şehitlerimiz var. Rabbim başta bu harekatta olmak üzere vatanımız için devletimizin bekası için milletimizin selameti için şehadet şerbeti içen bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Onlara minnettarız" diye konuştu.


Program, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Aziz Şehitlerimiz için okudukları hatimlerin duasının, İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Gökçe tarafından bağışlanmasıyla sona erdi. - ŞANLIURFA

Bahar Kalkanı Harekatı, Harran Üniversitesi, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:16 Kaynak: İHA
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