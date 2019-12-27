HRÜ'de bölge çiftçisinin üretebileceği alternatif ürünler ele alındı - Son Dakika
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HRÜ'de bölge çiftçisinin üretebileceği alternatif ürünler ele alındı

6 saat önce

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekim nöbeti sistemleri içerisinde alternatif ürün deseninin belirlenmesine yönelik çalıştay düzenlendi.

HRÜ'de bölge çiftçisinin üretebileceği alternatif ürünler ele alındı, System.String[]

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekim nöbeti sistemleri içerisinde alternatif ürün deseninin belirlenmesine yönelik çalıştay düzenlendi. Bu toplantı ile bölge çiftçilerine önümüzdeki sezonlar için en iyi ekim nöbeti tavsiyesi amaçlanıyor.


Osmanbey Yerleşkesi Hüseyin Apan Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya, Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Hançer, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Erol Ak, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Halil Hatipoğlu, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Melik, tarım kuruluşlarından uzman katılımcılar ve akademisyenler katıldı. Ekim nöbeti sistemlerinde yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik yol haritasının çizildiği çalıştayda Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turan Binici tarafından bir sunum yapıldı. Yem bitkilerinden yonca ve fiğ ile soya bitkisi üretiminin ürün deseni içerisinde ekonomik olarak yer alabileceğinin vurgulandığı programda, bu ürünlerin üretiminin yaygınlaştırılması noktasında başta İl Tarım Orman Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı. Yapılan çalışma ile bölgedeki ekim nöbetinde yer alan tüm ekim sistemlerinin ekonomik analizler sonucunda elde edilen veriler, ocak ayında yapılacak bir toplantı ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, kurumlar ve çiftçilerimizle paylaşılacak. - ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:44 Kaynak: İHA
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