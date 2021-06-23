HRÜ'de GAP Bölgesi'nin nohut gen bankası oluşturuldu - Son Dakika

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından GAP Bölgesi'nin nohut genetik kaynakları koruma altına alınarak gen bankası oluşturuldu.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından sürdürülebilir tarım için genetik kaynakların toplanması, muhafazası ve ıslahta kullanımı ile modern çeşitlerdeki sorunların giderilmesi nohut ata türlerinin ıslahta kullanımı, yeni genlerin keşfi ve yeni çeşit geliştirme çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nce TÜBİTAK, BAP ve ortaklaşa yürütülen uluslararası projeler kapsamında nohut bitkisi için gen bankası oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Kahraman, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tarımı yaygın olarak yapılan buğday, arpa, nohut, mercimek gibi birçok bitkinin ata türlerini barındıran çok zengin genetik kaynaklara sahip olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Kahraman açıklamasında şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsayan 9 il ve 73 lokasyonda toplama yaptık. Geniş alanda çalışma yapmamız sayesinde doğada kuraklık veya çeşitli faktörler sonucu yok olma ihtimali olan ve sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesine endemik nohudun yabani ata türünü koruma altına almış olduk. Ayrıca topladığımız genetik kaynakların bir kopyasını Ulusal Gen Bankasına da verdik. Toplanan genetik kaynaklar moleküler tekniklerle incelenerek 26 yabani hat seçildi. Böylece ülkemizde ilk defa nohut yabani türleri, ıslah programlarında yoğun olarak kullanılarak genetik varyasyon zenginleştirildi. Türler arası melezleme ile 5 bin hattı kapsayan genetik popülasyon oluşturduk."