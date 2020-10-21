HRÜ'de hayvan yemi üretim tesisi hizmete sunuldu - Son Dakika

HRÜ'de hayvan yemi üretim tesisi hizmete sunuldu

21.10.2020 17:41
HRÜ'de hayvan yemi üretim tesisi hizmete sunuldu, System.String[]

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Ebrulim Zeytinyağı Fabrikasında yapılan tesis ile, atık ürün aynı zamanda meyve bahçelerinde organik gübre olarak kullanılması da amaçlanıyor.

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Ebrulim Zeytinyağı Fabrikasında yapılan tesis ile, atık ürün aynı zamanda meyve bahçelerinde organik gübre olarak kullanılması da amaçlanıyor.

GAP Bölgesinde bulunan 7 üniversite ve 3 kurum, kuruluş ve enstitünün ortak çalışmasıyla, bölgede oldukça yaygın üç bitkinin atıklarıyla besi hayvanlarına verilecek yem sayesinde süt verimi, kalitesi ve canlı ağırlık artışı sağlanacak.

Proje kapsamında prina, nar kabuğu ve fıstık kabuğunun farklı oranlarda hayvanın 24 saatlik besin maddeleri ihtiyacını olabildiğince ekonomik, uygun bir oran ve miktarda karşılayan yem karışımı katılarak süt ve et verimi üzerine etkisinin araştırılması planlanıyor. Ayrıca kullanılan bu yeni yem maddelerinin hayvan beslemede kullanım durumu aydınlatılacak. Bu amaçla iki farklı deneme planı uygulanacak. Birinci denemede beslenmesini sağlayan yem karışımına farklı oranlarda katılan prina, nar kabuğu ve fıstık kabuğunun süt verimi ve süt kalitesindeki etkisi ortaya çıkarılacak. İkinci denemede ise yem karışımına farklı oranlarda katılan prina, nar kabuğu ve fıstık kabuğunun besi performansı olarak adlandırılan günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma yeteneği üzerine etkisi tanımlanacak.

Açılışı gerçekleşen tesis sayesinde sıfır atık düşüncesini hayata geçirmiş olacaklarını belirten Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Sakar, "Üniversitemiz ve GAP idaresi ile 2013 yılında başlattığımız yolculuğumuz günde on ton kapasiteli zeytin ve zeytinyağı projemize 2015 yılında günde bir ton kapasiteli salamura zeytin yağı projesi, 2016 yılında ise günde 40 ton kapasiteli zeytinyağı projesini ekledik. Şimdi de 'Muhteşem üç bitki ile Toprak Şenleniyor Kuzular Doyuyor' projesinin 1. etabıyla karşınızdayız. Bu proje ile çekirdeksiz prina üretimi nar kabuğu yeşil fıstık kabuğu birleşiminden oluşan atomla hem toprak kalitesi hem hayvan yemi olarak kullanımını sağlayacağız ve projenin 4. aşamasında atık olarak değerlendirilen prina, fıstık ve nar kabuğundan oluşan muhteşem atomun toprak kalitesinin ve toprağın verimini arttırmak amacıyla değerlendireceğiz. Bu projeyle sıfır atık umuduyla ve düşüncesi ile prina atığı, fıstık kabuğu ve nar kabuğunun muhteşem gücünü değerlendirmek amacıyla iki yıl sürecek olan projemizi hayata geçirmek amacıyla bugün sizlerle birlikte birinci etabın açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Göreve geldiğinden beri projeci bir yaklaşımla işlere baktığını vurgulayan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, "Bugün bizim için gerçekten mutlu bir gün. Ebru hocamız 2013'ten beri adım adım en baştan başlayarak tesisi bugünlere getirdi ve bugün de çok önemli bir görev üstlendi. Üç tane altın ürünümüzün atıklarından faydalanabilmemize yönelik olarak bir çalışma başlattı. Bu tesis zaten vardı. Çok değerli olan zeytinin suyu hem de prinası yapılan bu yeni tesis ile atıkların hepsi birbirinden ayrılacak hem çekirdeği hem suyu hem de yağı ayrı ayrı yerlerde depolanacak. Yem ve gübre olarak değerlendirilecek. Ayrıca fıstık kabukları da daha sonra değerlendirilecek. Özellikle projeye dahil olan 7 üniversite, kurum, kuruluş ve Harran Üniversitesi'nin 3 fakültesini tebrik ediyorum. Gerçekten bu kayda değer bir gelişmedir. Birlikte çalışma ve kurumlar arası çalışma kültürünün örneği sergilenerek yapılan eserin tüm bölgemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Urfa zeytininin, Şanlıurfa turizmine ve gastronomisine yön vereceğini ifade eden Şanlıurfa Vali Vekili Mustafa Akın, "Bundan binlerce yıl evvel zeytin yağını ilk sıkan kişi, bu sıktığı şeyin insanlığın sağlığı için damakta lezzet için nerelere varacağı bilmiyordu. Binlerce yıl sonra böyle güzel tesisle zeytinyağı yolculuğu farklı boyutlara taşınarak ekonomik fayda ve gelir elde edilmeye başlandı. Tesisin kurulmasında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesisin açılışına geçildi. Protokol tarafından kurdele kesilerek tesis gezildi. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Sakar gelen misafirlere tesisle ilgili bilgiler verdi. - ŞANLIURFA

HRÜ'de hayvan yemi üretim tesisi hizmete sunuldu

Harran Üniversitesi, Zeytinyağı, Üniversite, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi HRÜ'de hayvan yemi üretim tesisi hizmete sunuldu - Son Dakika Ekonomi

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