Son Dakika Haberleri: HRÜ'de hizmet sektörüne yönelik eğitim sürüyor
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HRÜ'de hizmet sektörüne yönelik eğitim sürüyor

6 saat önce

Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından hizmet sektöründe yer alan yiyecek-içecek işletmelerine, servis teknikleri uygulaması ile hijyen ve sanitasyon eğitimi verilmeye devam ediyor.

HRÜ'de hizmet sektörüne yönelik eğitim sürüyor, System.String[]

Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından hizmet sektöründe yer alan yiyecek-içecek işletmelerine, servis teknikleri uygulaması ile hijyen ve sanitasyon eğitimi verilmeye devam ediyor.


Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından hizmet sektörüne eğitim verildi. Eğitimlerde, Arş. Gör. Mahmut Barakazı, çalışanlara dünya standartlarında kalitenin yakalanabilmesi için kişisel hijyenin ve genel alanların temizliğinin önemine değindi. Arş. Gör. Ahmet Erdem ise, restoran çalışanlarına temel servis kuralları hakkında bilgi vererek nelerin yapılması gerektiğini aktardı. Yiyecek içecek sektörünün tüm dünyada oldukça önemsendiği ve ülkemiz açısından da lokomotif sektörlerinden biri olduğu vurgusunu yapan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, "Üniversitemiz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu olarak eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Mezunlarımızın büyük çoğunluğu istihdam açısından turizm endüstrisinde tercih edilmektedir. Yapmış olduğumuz akademik çalışmalarla turizm biliminin gelişimine katkı sağlayıp aynı zamanda da turizm eğitiminde lider ve marka bir okul olarak kentimize hizmet noktasında her zaman hazırız. Turizm sektörünün tüm kollarında gerekli personel eğitimi, hijyen uygulamaları, konaklama ve karşılama hizmetlerinin tüm dallarında eğitim-destek vermek üzere gayret gösteriyoruz. İlimiz, her geçen gün daha da çok büyüyen turizm potansiyelini, kalite artırımı ve eğitimle geliştirerek, elde ettiği katma değerini arttıracaktır" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi, Ahmet Erdem, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
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