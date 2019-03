Hrü'de İstiklal Marşı'nın Kabul Yıldönümü Etkinliği

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi işbirliğinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi işbirliğinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi.



Osmanbey Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda bir konuşma yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr Murat Akgündüz, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma hikayesini anlattı.



"Her konuda hassas ve dakik olun"



Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Mehmet Akif Ersoy'un her konuda hassas olduğunu belirterek, "Yağmurlu fırtınalı ve her tarafı sel bastığı bir günde bir ahbabı ile buluşmak için sözleşen Mehmet Akif'in bin bir zorlukla sırılsıklam bir vaziyette söz verdiği yere gittiğini, sözleştiği halde gelmeyip ertesi gün özür dilemek için gelen arkadaşını dinlemeyip bir söz ya ölüm veya ona yakın bir felakette yerine getirilmezse mazur görülebilir" diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından program Mehmet Akif Ersoy'un şahsi vasıflarını belirten, Doç. Dr. Mahmut Öztürk tarafından hazırlanan'Bir Mütefekkir Olarak Mehmet Akif' adlı dia gösterisi ve Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mesut Yıldırım'ın öncülüğünde 'Milletin Sesinden İstiklal Marşı' drama gösterisi ile son buldu. - ŞANLIURFA

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Eriğin Kilo Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı

NBA'de Serge Ibaka ile Marquese Chriss Yumruklaştı

Konya Polonya'da Öldürülen Furkan'ın Sıra Arkadaşı 'Hak Etmediği Bir Ölüm Oldu'