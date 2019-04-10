Hrü'de Tam Kan Hücre Sayımı Yapan Yeni Hemogram Cihazı Hizmete Alındı
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Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Tıbbi Biyokimya Araştırma Laboratuvarında hizmete giren çok açılı polarize saçılım teknolojisine sahip tam kan hücre sayımı yapan yeni hemogram cihazının birçok hastalığın erken teşhisini yapabileceği bildirildi.
Harran Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:07 Kaynak: AA
(HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Tıbbi Biyokimya Araştırma Laboratuvarında hizmete giren çok açılı polarize saçılım teknolojisine sahip tam kan hücre sayımı yapan yeni hemogram cihazının birçok hastalığın erken teşhisini yapabileceği bildirildi.
Tıbbi Biyokimya Araştırma Laboratuvarı Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğr. Üyesi Ataman Gönel, yaptığı açıklamada, HRÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin son yıllardaki yenilik ve çalışmalarla bölgeye hitap ettiğini söyledi.
Hastanenin sahip olduğu yeni teknolojik cihazlarla birçok alanda tanı ve tedavinin yapılabildiğini belirten Gönel, büyük uğraşlar sonucu hastaneye bu cihazı da kazandırdıklarını, söz konusu cihazın eski teknolojilere nazaran daha fazla boyuttan hücre tanımlayabildiğini ve ölçüm hatalarını en aza indirgeyebildiğini dile getirdi.
Bu teknolojiyi Türkiye
'de ilk kez HRÜ hastanesinin kullanmaya başladığını ifade eden Gönel, şunları kaydetti:
"Eski hemogram cihazımız daha kısıtlı bir lazer tarama özelliğine sahipti. Yeni cihazımız 8 farklı sensörle kan hücrelerini ayırarak en doğru sonucu verebiliyor ve hatalı ölçüme neden olan interferansları uyarı ekranında belirterek kullanıcıyı uyarabiliyor. İçinde barındırdığı yazılım sayesinde lösemi, aplastik anemi gibi bazı hastalıkların ön tanısı yanında Ar-Ge için de ekstra test menüsüne sahip. Klinisyenlerin hızlı ve doğru sonuç elde etmesi, erken tanı ve tedavi açısından hastanın sağkalımını etkileyebiliyor. Lösemi son yıllarda yaygınlaşan bir hastalık haline geldi. Bu tür hastalıklarda erken tanı çok önemli ve hayati önem arz ediyor."
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