HRÜ'de "TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği" protokolü imzalandı

Harran Üniversitesi'nde (HRÜ) TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği destek programı kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Harran Üniversitesi ile Maritaş Denim San. Tic. ve AŞ arasında proje kapsamında rejeneratif pamuk lifi üretimi ve tekstil sektöründe kullanımı üzerine üniversite sanayi işbirliği yapıldı.

Protokol, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ve şirketin genel müdürü Fatih Kesim tarafından imzalandı.

Projeyle, rejeneratif pamuk lifi üretimine yönelik temel prensiplerin geliştirilmesi, lif üretim sürecinin uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından rejeneratif tarım uygulaması olarak tescil edilmesi, konvansiyonel pamuk lif üretimi ile karşılaştırmaların yapılmasına olanak sağlayacak şekilde paralel üretim faaliyetlerinin yapılması, ekim parametrelerinde varyasyona gidilerek sonuçların çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Pamuk lif örneklerinin Maritaş Denim bünyesinde iplik ve denim kumaş üretiminde kullanımı, iplik ve kumaş mekanik, boyanabilirlik ve giyim konforu özelliklerindeki değişimlerin ortaya konması amaçlanıyor.